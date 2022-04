Rieti, violazione di domicilio: giovane straniero arrestato dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della stazione di Passo Corese hanno arrestato un cittadino extracomunitario, 26enne, in flagranza di violazione di domicilio.

ll ragazzo, già noto alle Forze di Polizia, nel pomeriggio, dopo aver forzato una finestra si è introdotto all'interno di un appartamento in uso a una cooperativa sociale che, in collaborazione con il comune di Fara in Sabina, si occupa proprio dell'accoglienza ai richiedenti asilo. ll giovane, già ospite della citata struttura, era stato allontanato per aver ripetutamente violato il regolamento interno, pertanto, conseguentemente a tale condotta è stato denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica.