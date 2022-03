Rieti, in possesso di cocaina e hashish in dosi: donna sabina arrestata dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della stazione di Fara in Sabina hanno arrestato una donna del luogo, di 50 anni, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizìo dedicato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, i rnilitari hanno eseguito una perquisizione domiciliare d'iniziativa a casa della donna, rinvenendo 3 grammi circa di cocaina e 8 grammi di hashlsh, già suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione, nonché materiale utile al taglio e al confezionamento degli stupefacenti e la somma di 70 euro, provento dell'attività di spaccio. La donna, già nota alle forze di polizia, dopo il fotosegnalamento, è stata tradotta presso l'abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari e denunciata in stato di arresto a questa Procura della Repubblica.