RIETI - Nel pomeriggio di ieri, 9 settembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, nel corso di specifico servizio volto a contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 20enne, allevatore di Montopoli di Sabina, A. M. le sue iniziali, nonché segnalato alla prefettura di Rieti uno studente minorenne da Casperia per assunzione di sostanze stupefacenti a norma dell’art. 75 del d.p.r. 309/90.I predetti, mentre erano a bordo di una Fiat Uno condotta dal 20enne, incrociando la “gazzella” dell’arma mirtense, assumevano un atteggiamento tale da fare insospettire i militari i quali, dopo avere raggiunto l’utilitaria e controllato gli occupanti, rinvenivano sotto il sedile del passeggero minorenne, un sacchetto di sostanza stupefacente risultata del tipo marijuana del peso di circa 30 grammi.Nel corso delle conseguenti e succesive attività, i militari supportati anche dai colleghi dell’Arma forestale di Poggio Mirteto, oltre ad accertare la cessione dello stupefacente allo studente da parte del giovane allevatore, sequestravano a quest’ultimo un bilancino di precisione e la somma in contante di 335 euro quale verosimile provento dell’attività illecita.L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza a disposizione della procura della repubblica presso il tribunale di Rieti.