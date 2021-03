Rieti, spacciatore condannato: individuato e tradotto in carcere

RIETI - I militari della Stazione di Castelnuovo di Farfa (RI), a seguito dell’emissione di un’Ordinanza di espiazione della pena emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di un giovane cittadino filippino del luogo, hanno immediatamente dato luogo alle ricerche dello stesso. R. N., queste le iniziali, veniva rintracciato nel Comune di Frasso Sabino. Il giovane era stato condannato in via definitiva, alla pena di 4 anni di reclusione, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Roma nell’aprile del 2020.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, ove dovrà scontare la pena detentiva.

