Rieti, riciclaggio in concorso: arrestata dai carabinieri

RIETI - I carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno proceduto all’arresto di una sessantacinquenne del luogo, in esecuzione all’ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione, a seguito di condanna per il reato di riciclaggio in concorso, commesso nel 2015 in Roma.

L’arrestata, dopo il fotosegnalamento, è stata trasferita presso la Casa Circondariale, sezione femminile di Roma Rebibbia.