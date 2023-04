Rieti, furto aggravato in concorso: due donne arrestate dai carabinieri

Lunedì 17 Aprile 2023, 11:18







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato, in flagranza di furto aggravato in concorso, due ragazze rumene domiciliate in una roulotte nella Capitale.

La responsabile di un noto punto vendita di cosmetici e prodotti per la casa di Poggio Mirteto ha segnalato al Numero Unico di Emergenza Europeo 112, la presenza di due giovani ragazze di nazionalità straniera che si aggiravano all’interno del negozio con atteggiamento sospetto.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare le due giovani che, pochi istanti prima, avevano nascosto negli indumenti circa 230 prodotti di estetica femminile di piccole dimensioni, da cui erano stati asportati i dispositivi antitaccheggio.

L’intera refurtiva del valore di 2.500 euro è stata riconsegnata alla proprietaria dell’esercizio pubblico.

Le due ragazze, dopo il fotosegnalamento, sono state condotte nelle camere di sicurezza dalla Compagnia di Poggio Mirteto, in attesa di convalida dell’arresto.