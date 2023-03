Rieti, guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato dai carabinieri

Lunedì 6 Marzo 2023, 10:54







RIETI - Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Rivodutri hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne del luogo, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva emessa dal Tribunale di Arezzo.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione a seguito di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza commessi in provincia di Arezzo nel 2016.

L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.