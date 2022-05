Rieti, arrestato per la terza volta in due settimane dai carabinieri

RIETI - I carabinieri sono intervenuti in un bar di Rietì, dove alcuni avventori, estremamente spaventati, avevano segnalato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale, un uomo, che, in stato di agitazione, stava disturbando dei clienti, per poi aìlontanarsi, prima dell'arrivo dei militari.

Le immediate ricerche, però, hanno consentìto di bloccare ìa persona segnalata, subito riconosciuta in un sorvegliato specìale con obbligo di soggiorno nel Comune di Cantalice, che era a Rieti senza alcun titolo autorizzativo, e senza alcun motivo che giustificasse l'allontanamento dal Comune arresti domiciliari.

La stessa persona, nel giro delle due ultime settimane, è già stata arrestata una prima volta dai carabinieri della Stazione di cantalice ed una seconda dalla sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti, perché, in un bar di Cantalice, aveva dato in escandescenze,

aggredendo i militari intervenuti.