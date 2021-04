Rieti, deve scontare 4 anni di pena: arrestato dai carabinieri

RIETI - I militari della Compagnia Carabinieri di Rieti nella giornata di ieri 27 aprile hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie, supportate dall’alto anche da un velivolo del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti.

I militari sono stati impegnati nel controllo dei flussi lungo le principali arterie cittadine del capoluogo e su quelle di accesso alla Provincia, in particolare la SS4 Salaria ed il raccordo RI-TR. Svolta, inoltre, vigilanza sul rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, fortunatamente senza riscontrare violazioni.

Nel corso del servizio, i militari della Stazione di Rieti hanno rintracciato nel capoluogo un giovane di origine rumena destinatario di un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia. Il ragazzo, classe ’99, è stato tratto in arresto dovendo lo stesso espiare la pena di 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. I militari del NORM-Sez.Operativa, a loro volta, hanno rintracciato e posto agli arresti, anche, un uomo di origine italiana, classe ’73, per revoca della sospensione della pena di esecuzione a mesi 1 di reclusione. Nell’ambito del servizio è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà, un altro cittadino straniero di origine serba, classe ’85, in quanto risultato irregolare sul territorio italiano. Sempre denunciate in stato di libertà, altre due persone, italiane, classe ’60 e ’75, per simulazione di reato.

Almeno 100 le persone e oltre 50 i veicoli controllati. Infine, 5 sono state le sanzioni comminate per violazioni al Codice della Strada.

