RIETI - 24 ore di controlli serrati in Sabina per servizio di prevenzione con ben sette pattuglie impegnate e dedicate in esclusiva.



Dalle 16 del 17 maggio alla stessa ora di oggi, i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, impegnando 15 militari, sia con autovetture in tinta civile che con i colori d’istituto, diretti dalla centrale operativa, hanno effettuato una serie di controlli stradali nelle aree sensibili del territorio e nelle vicinanze dei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, con particolare attenzione agli abitati di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Fara in Sabina. Compiendo alcune perquisizioni personali, locali e veicolari nei confronti di soggetti incensurati e pregiudicati, con attenta ispezione di 5 esercizi commerciali; tale attivita’, con lo svolgimento di rapidi posti di controllo, ognuno della durata di circa 20 minuti, ha permesso di fermare complessivamente 72 autoveicoli e motocicli, identificando 104 soggetti, dei quali 26 cittadini stranieri.



Durante il servizio, sono stati tratti in arresto a Montopoli di Sabina, una pattuglia della stazione carabinieri di configni intorno le ore 19:30 fuori da un bar, procedeva nei confronti di R.F. cittadino italiano 50enne, con piccoli precedenti alle spalle per reati contro la persona ed il patrimonio, il quale mentiva agli operanti sulle proprie generalità personali. Inoltre l’uomo era trovato in possesso di un taglierino e di alcuni picchetti in metallo, oggetti dei quali non sapeva giustificare il possesso e per cio’ era anche denunciato a piede libero.



A Fara Sabina, oggi verso le ore 11, militari della stazione di Passo Corese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’a.g. di Perugia per la violazione delle disposizione imposte da altra misura restrittiva in atto, a carico di l.C. 46enne italiano. L’uomo al termine degli atti e’ stato associato presso il carcere di Rieti.



Nel medesimo contesto, era inoltre allontanato dal centro di accoglienza per cittadini stranieri di Poggio Mirteto, un soggetto straniero non piu’ in possesso dei requisiti previsti dalla prefettura per rimanervi, poiche’ nelle scorse settimane era stato denunciato in stato di liberta’ per spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA