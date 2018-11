Rieti, carabinieri arrestano spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di ieri, 6 novembre, i militari della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto hanno effettuato arrestato spacciatore.A Fara Sabina poco dopo la mezzanotte i carabinieri della stazione di Passo Corese, al termine di uno specifico servizio operato d’iniziativa, bloccavano vicino alla sua abitazione un venticinquenne italiano a bordo della propria autovettura ed a seguito di perquisizione personale venivano recuperati poco più di grammi 5 di cocaina e grammi 0,5 circa di hashish; il controllo era esteso anche alla sua residenza, ove nella stanza da letto gli operanti sequestravano materiale da taglio e per il confezionamento delle dosi. L’uomo di concerto con la procura della repubblica di Rieti era sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza di convalida della misura cautelare di fronte al tribunale.Dunque, prosegue l’attività preventiva quotidiana in sabina da parte dei carabinieri, sulle vie di maggior traffico, nei luoghi di aggregazione della popolazione e presso stazioni ferroviarie e terminal di autobus.