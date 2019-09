Ultimo aggiornamento: 12:20

RIETI - Nel fine settimana, controlli straordinari del territorio sono stati eseguiti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, che hanno visto impiegati complessivamente centodieci militari.I controlli si sono concentrati essenzialmente nella città di Rieti, nella zona della Sabina, in Cittaducale e nei comuni terremotati ed hanno consentito di eseguire due arresti in flagranza di reato e cinque denunce in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.In particolare i Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano collaborati dai militari di quella di Fara in Sabina hanno tratto in arresto un uomo residente a Toffia (RI), A.F. 46enne, già noto alle forze dell’ordine per alcuni suoi precedenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari all’interno della sua abitazione, è stato trovato in possesso di nr. 2 munizioni da guerra cal. 7,92 e nr. 23 cartucce cal. 12 illegalmente detenute. Nel corso della medesima attività, sono stati rinvenuti anche una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione, un pugnale, ed una pistola scacciacani. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione illegale di munizionamento da guerra e detenzione di munizioni non denunciate all’Autorità di P.S. e pertanto ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Rieti. Lo stesso è stato anche segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanza stupefacenti.Ad Accumoli, M.F. 45enne, ha pensato bene di coltivarsi la “marijuana” all’interno della struttura Sae ove lo stesso risiede da dopo il sisma. All’interno della struttura sono state rinvenute nr. 8 piante coltivate in vasi. Le stesse sono state sequestrate mentre il 45enne è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria dimora.Un’altra persona è stata, invece, deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ed un’altra per guida in stato di ebbrezza.Nel complesso, nel corso del fine settimana, sono stati controllati duecentoquarantacinque persone, centosettantadue veicoli e sono state elevate ventuni contravvenzioni al Codice della Strada e si è provveduto al ritiro di una patente di guida ed una carta di circolazione: in particolare un uomo è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la prescritta patente, un altro è stato contravvenzionato per aver circolato con patente scaduta, un altro per non aver mai stipulato l’assicurazione obbligatoria Rca ed uno soppresso alla guida in stato di ebbrezza.