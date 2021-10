Rieti, Sezione dell’Associazione nazionale carabinieri: il Maggiore Bruno Argiolas confermato alla presidenza

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 12:05

RIETI - Nella sede della Sezione di Rieti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sita all’interno del Comando Provinciale Carabinieri di Via De Juliis, si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci Effettivi dell’Arma in congedo, per procedere alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2021 – 2026.

I nove consiglieri eletti, a loro volta, hanno proceduto alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Sono stati confermati nell’incarico il Presidente Magg. Bruno Argiolas, che ricopre anche la carica di Coordinatore Provinciale, e il Vice Presidente, S.Ten. Serafino Renzi.

Il Mar. Ca. Franco Fornara, il Mar. Marino Rosati, i Brigadieri Capo Mario Amoroso e Domenico Aniballi, i Vice Brigadieri Francesco Gatti e Domenico Mancini e l’App.S. Bruno Pulcinelli, tutti componenti del Direttivo uscente, sono stati confermati nell’incarico.

Il Comandante Provinciale, Col. Bruno Bellini, a nome di tutti i Carabinieri della Provincia ha ringraziato il Presidente e tutto il Direttivo per la vicinanza, la collaborazione e l’impegno profusi dall’Arma in congedo nella provincia ed ha formulato i più sinceri auguri di buon lavoro per il quinquennio appena iniziato, soprattutto in prospettiva della prossima istituzione del Nucleo Provinciale di Protezione Civile in seno all’Associazione.