Rieti, carabinieri: visita ad Amatrice e Accumoli del comandante interregionale Ilio Ciceri

RIETI - Il Generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri, Comandante Interregionale dei Carabinieri dell’Italia Centrale nella mattinata di oggi si è recato in visita ai Carabinieri delle Stazioni di Amatrice ed Accumoli. L’alto Ufficiale, che ha ricoperto anche l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma e che il prossimo 28 dicembre lascerà il servizio attivo per raggiunti limiti di età, nell’imminenza delle festività natalizie ha voluto fare visita ai militari impegnati in prima linea per l’emergenza terremoto e, ora, per l’esigenza ricostruzione.

Il Gen. Ciceri, alla presenza del Comandante Provinciale e del Comandante della Compagnia di Cittaducale, Cap. Marco Mascolo, ha ringraziato i militari per il grande sforzo profuso dal 2016 ad oggi per tutte le esigenze legate al sisma, ma soprattutto per il soccorso e la vicinanza alla popolazione nonché la collaborazione fornita alle locali autorità soprattutto nella fase successiva alla tragedia. I militari, che hanno molto apprezzato la visita del Generale, lo hanno a loro volta ringraziato per la sensibilità, l’attenzione e la vicinanza dimostrata fin dall’inizio dell’emergenza. Già in passato infatti il Gen Ciceri aveva visitato più volte le aree terremotate impegnandosi in prima persona per la risoluzione di ogni tipo problema, anche di natura logistica, con il preciso intento di garantire ai militari le migliori condizioni per svolgere al meglio il loro lavoro.

