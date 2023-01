Sventa furto in tabaccheria, apprezzamento per il carabiniere Alfredo Cortellessa

RIETI - Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Tenente Colonnello Pietro Ronci ha consegnato all’App. Sc. Alfredo Cortellessa, effettivo alla Stazione di Scandriglia, un formale “apprezzamento” del Colonnello Bruno Bellini, Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti.

La nota elogiativa è stata conferita per la pregevole determinazione e lo sprezzo del pericolo dimostrati dal militare in occasione dei fatti occorsi in Fara in Sabina nel mese di settembre, allorquando, in orario notturno e unitamente ad altro collega, era intervenuto mentre tre malfattori stavano perpetrando un furto ai danni di un bar-tabacchi, dopo aver effettuato un foro in una parete perimetrale.

I malviventi, vistisi scoperti, si erano dati alla fuga e, al fine di evitare di essere identificati, non avevano esitato a colpire il graduato procurandogli fortunosamente solo lievi lesioni al volto.

La tempestività e la determinazione dell’intervento avevano comunque permesso di scongiurare la materiale consumazione del furto e di recuperare l’intera refurtiva.