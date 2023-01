Carabinieri, encomio e due elogi consegnati all'appuntato scelto Alberto Leccese

RIETI - Il Comandante della Compagnia di Rieti, Capitano Salvatore Beneduce, ha consegnato all’Appuntato Scelto Alberto Leccese, effettivo alla Centrale Operativa di Rieti, un “encomio semplice” e due “elogi” tributati per il servizio prestato dal militare in qualità di Addetto alla Sicurezza dell’Ambasciata Italiana a Varsavia, dallo Stato Maggiore della Difesa e dall’Ufficiale Addetto presso la rappresentanza italiana.

Il militare è stato premiato, come si legge nelle ricompense, per il senso del dovere e la non comune carica umana essendosi distinto per maturità e tenacia ed avendo agito con lungimiranza ed encomiabile zelo.

Per far fronte alla missione di supporto a favore dell'Ucraina, l'Appuntato Leccese ha prontamente offerto il proprio diuturno apporto, ben oltre il dovuto, sacrificando anche interessi personali e famigliari.

Nonostante le difficoltà della pandemia, con genuina passione, energia fisica e intellettuale, ha fornito un apporto di eccezionale valore ed ha contribuito ad accrescere il lustro e la credibilità della Rappresentanza Italiana di Varsavia.

Chiaro esempio di intelligente e partecipe attaccamento al dovere, magnifica figura di Carabiniere che ha saputo riscuotere unanimi consensi in ambito internazionale.