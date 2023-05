Rieti, donna ubriaca lancia oggetti dal balcone: intervento di carabinieri e 118

Lunedì 1 Maggio 2023, 19:16







RIETI - Notte decisamente movimentata nel centro storico cittadino dove una donna ha improvvisato il lancio di oggetti in strada dal terzo piano di una palazzina. Era trascorsa la mezzanotte quando una donna straniera di 48 anni si è affacciata dal balcone del proprio appartamento in via della Ripresa a Rieti da dove ha cominciato a lanciare degli oggetti dal terrazzo. All’arrivo delle forze dell’ordine è apparso chiaro che la donna fosse in forte stato di agitazione e di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di alcol. Fortunatamente il lancio di oggetti nella notte non ha colpito passanti o autoveicoli in transito. La donna è stata fermata dai carabinieri e riportata alla calma e sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale medico del 118. Una volta giunti sul posto i sanitari, la donna è stata trasportata all’ospedale di Rieti dove è stata sottoposta a cure mediche.