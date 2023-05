Carabinieri, visita del comandante della Legione Lazio de Vita a Rieti e Poggio Mirteto

Venerdì 12 Maggio 2023, 11:43







RIETI - Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, nella giornata di ieri, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rieti e, a seguire, alla Compagnia di Poggio Mirteto.

Accolto a Rieti dal Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini e dagli altri Ufficiali e dai Comandanti dei Reparti della sede, l’alto Ufficiale ha ringraziato tutti i militari presenti per il lavoro svolto in favore delle comunità locali, anche quelle più piccole e isolate, indicando come valori essenziali, che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri, la prossimità e la vicinanza alle persone più deboli, e ha voluto sottolineare i principi fondamentali dell’azione di comando, con la necessaria assunzione di responsabilità che deve animare ogni comandante ai vari livelli.

Il Generale de Vita ha invitato tutti a continuare a lavorare con lo stesso impegno e in costante sinergia con le autorità locali.

Nel pomeriggio si è poi trasferito a Poggio Mirteto dove è stato accolto dal Tenente Colonnello Pietro Ronci, Comandante della Compagnia, dai Comandanti delle 12 Stazioni dipendenti, da una rappresentanza dei Carabinieri che operano in “Bassa Sabina” e dai soci della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale ha ribadito i concetti già espressi presso la sede di Viale De Juliis, ha ringraziato i Comandanti delle Stazioni per gli sforzi profusi fino ad oggi ed ha sottolineato come il diuturno impegno a favore della popolazione contribuisca a rendere pienamente efficace il controllo del territorio, in una zona che, per la vicinanza alla Capitale, è da sempre maggiormente esposta alla delittuosità predatoria.

Il Colonnello Bellini e il Tenente Colonnello Ronci, a nome di tutti i collaboratori, hanno ringraziato il Generale de Vita per la vicinanza e la sensibilità dimostrate, in ogni circostanza, verso i reparti reatini.