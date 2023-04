Rieti, carabinieri: inaugurazione della sala d'ascolto protetta

RIETI - Giovedì 20 aprile, alle ore 11.30, presso il Comando Provinciale di Viale De Juliis, verrà inaugurata la sala d’ascolto protetto, realizzata con il determinante contributo del Lions Club Rieti Flavia Gens.Alla cerimonia d’inaugurazione sono stati invitate le Autorità provinciali e locali nonché i Sindaci della provincia, i vertici e i soci del Lions Club Rieti Flavia Gens che hanno donato gli arredi e la strumentazione tecnica, e i rappresentanti delle altre associazioni con le quali l’Arma collabora stabilmente nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, a tutela della donna, dei minori e delle altre vittime vulnerabili.La sala, che nell’arredo e per l’ambiente informale ricorda il salotto di un’abitazione più che un ufficio denunce, ha un ingresso riservato e si presta, sia all’ascolto delle vittime di violenza di genere sia alle audizioni protette di minori.L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni promosse per contrastare i reati in danno delle donne e, più in generale, delle fasce sociali più deboli.Per altro il Comando Provinciale di Rieti annovera tra le sue fila ben tre militari specializzati nella specifica materia e inseriti nella rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere gestita e coordinata dalla Sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma.