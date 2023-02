Rieti, con una spranga sulla Terminillese: fermata e denunciata dai carabinieri

Venerdì 10 Febbraio 2023, 20:42







RIETI - Semina panico e caos lungo la Terminillese danneggiando auto con una spranga e creando pericoli alla circolazione. Fermata e denunciata dai carabinieri di Rieti una giovane 25enne straniera di origini nordafricane, ritrovata poi anche in possesso di sostanze stupefacenti. Momenti di tensione e paura lungo la Terminillese nello scorso pomeriggio all'altezza del quartiere di piazza Tevere. Qui la donna armata di spranga ha inveito contro passanti e automobilisti per poi danneggiare anche una vettura in sosta. Numerosi i residenti della zona che l'hanno vista segnalandola alle forze dell'ordine. La donna è stata fermata dai carabinieri di Rieti e denunciata.