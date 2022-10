Rieti, carabinieri: corso di aggiornamento per i servizi di ordine pubblico

RIETI - Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Via de Juliis, nei mesi di settembre e ottobre, si è svolto un corso di aggiornamento per l’impiego dei reparti territoriali nei servizi di ordine pubblico.

L’attività formativa, organizzata dal Comando Legione “Lazio”, riguarda complessivamente 70 Carabinieri delleCompagnie di Rieti, Cittaducale e Poggio Mirtetononché del Comando Provinciale di Viterbo.

Il corso, che vede l’alternanza tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, è tenuto da esperti istruttori dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” ed ha avuto come obiettivo principale la qualificazione dei militari della linea Territoriale nell’utilizzo del bastone da difesa e dello scudo protettivo.

Tra i ha tra i compiti primari e più delicati dell’Arma dei Carabinieri c’è anche la tutela dell’ordine pubblico, poiché da sempre impegnata a garantire il sereno e ordinato svolgimento dei vari eventi c consentire a tutti l’esercizio pacifico dei propri diritti e delle proprie libertà.

Per tale ragione risulta essenziale l’attività formativa di base effettuata negli istituti d’istruzione, seguita, con cadenza periodica, da corsi d’aggiornamento su tecniche e tattiche, sui nuovi materiali utilizzati, sui mezzi in dotazione e soprattutto sulla psicologia delle masse.

La formazione dei Carabinieri, in questo specifico settore,si è evoluta attagliandosi il più possibile a fenomeni estremamente eterogenei, dalle manifestazioni di piazza a quelle sportive, per garantire, in ogni circostanza,un'adeguata cornice di sicurezza sia nelle grandi città sianei centri minori, in Italia e in teatro operativo all’estero.

Durante il corso largo spazio è stato riservato dai docenti agli aspetti psicologici della “gestione della folla”.

Dal 1 gennaio 2021 i Carabinieri di della provincia di Rieti in occasione di manifestazioni, eventi o altre esigenze hanno svolto complessivi 238 servizi per il mantenimento dell’ordine pubblico, impiegando 1260 Militari, in piena sintonia con l’Autorità di Pubblica Sicurezza e perfetta sinergia con le altre forze dell’ordine.