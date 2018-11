RIETI - Era nato a Rieti da genitori di origine umbre Emanuele Reali, il carabiniere 34enne morto a Caserta, travolto da un treno mentre inseguiva un ladro. La famiglia vive tuttora a Cascia, dove è tanta la commozione per la tragedia. Reali era cresciuto a Roma, dove aveva iniziato la sua carriera nell'Arma, restando sempre legato ai luoghi natii

dei genitori; sposatosi qualche anno fa con una ragazza originaria di Piana di Monte Verna (Caserta), è arrivato al

Comando Provinciale di Caserta dove prestava servizio in borghese, sempre in strada a caccia di malviventi. I genitori

del 34enne sono ora nella casa di Bellona in cui Reali viveva con la moglie e le due figlie piccole. I funerali si terranno a Piana di Monte Verna venerdì 9 novembre alle ore 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA