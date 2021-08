Oggi i funerali del carabiniere suicida, dolore e cordoglio del Nuovo Sindacato Carabinieri

Lunedì 23 Agosto 2021, 08:10

RIETI - Oggi pomeriggio la cerimonia delle esequie per l’ultimo saluto al carabiniere che si è tolto la vita venerdì scorso. Dolore e grandissimo cordoglio è stato espresso dalla segreteria provinciale del Nuovo sindacato carabinieri a seguito della scomparsa del 57enne carabiniere in servizio presso Comando stazione di Poggio Moiano, S.C. che ha impugnato la pistola d’ordinanza per togliersi la vita. Condoglianze alla famiglia del militare, sono giunte dal Segretario provinciale Nsc, Marco D'Ascenzi e del rappresentante Regionale Lazio, Sabatino Mastronardi a nome dell'intera Associazione sindacale.

Oggi pomeriggio alle 17:00 a Torricella in Sabina - frazione Ornaro Alto - nel piazzale antistante il cimitero comunale l’ultimo saluto al militare ricordato da tutti i colleghi come un valido sottufficiale molto conosciuto e stimato nella comunità. Lutto nel comando provinciale dell’Arma di Rieti.