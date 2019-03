© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un vero e proprio show di Ezio Capuano nella conferenza pre Reggina. Il tecnico è un fiume in piena e non si sottrae a nessun argomento: penalizzazione, sfida con la Reggina, società, Fedeli. Ne ha per tutti, con grande schiettezza. Sono talmente tanti gli spunti che offre il tecnico che è anche difficile capire da dove iniziare l'analisi. Uno dei temi è rappresentato dai punti riassegnati alla Reggina: "Hanno una società fortissima che potrebbe fare la serie A, è giustissimo che gli abbiano ridato quattro punti. Ma a noi allora? Anche la nostra è una società seria, stiamo pagando per le scelleratezze della vecchia gestione". I punti riassegnati alla formazione calabrese sono anche una chiave di lettura per il match di domani alle 14.30: " Loro avranno grande adrenalina ed entusiasmo, ho sentito il loro allenatore dire che per loro è la partita della vita, se è vero questo, allora per noi è la partita della sopravvivenza, vale ancora di più. Affrontiamo una squadra faraonica per la categoria, guidata da un allenatore che con la serie C c'entra poco, con una società fortissima alle spalle, una piazza che merita la serie A". Il tecnico torna anche sulla questione Fedeli: "Ho sempre detto che è una grande persona e un grande imprenditore, ma il calcio è un'altra cosa. Non c'è cosa più alta della libertà di espressione,. Sono stato esonerato da secondo in classifica ad una giornata dal termine del campionato, è stata una porcata, una vigliaccata".