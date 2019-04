© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – «Non sottovalutiamo la Paganese, non vale quella classifica». Il monito porta la firma di Ezio Capuano ed arriva nel corso della conferenza stampa pre-gara del tecnico del Rieti, uno dei due ex di giornata domani in terra campana.«Basta andare a scorrere la lista dei nomi che compongono la rosa della formazione che ho allenato per due stagioni – dice – per capire che forse sarà bene tenere gli occhi ben aperti ed evitare di pensare che si tratti di una scampagnata. A gennaio la società, che conosco perfettamente, ha investito molto: già il solo Della Fiore è un elemento che in carriera non è mai sceso in C, di conseguenza voglio che i ragazzi affrontino questo impegno con la stessa determinazione con la quale hanno saputo battere domenica scorsa la Reggina».Ancora out Grillo, per un risentimento muscolare dell’ultim’ora, Capuano per il resto recupera tutti e si presenterà a Pagani con la miglior formazione possibile, prendendo però in considerazione l’idea di attuare un mini turn-over visti i tre impegni in appena otto giorni. «Nei limiti del possibile – ammette Capuano – cercheremo di dosare le energie, così da non andare in debito d’ossigeno e di energie. Ma in questa fase è bene pensare alla Paganese e non di certo alla partita di Siracusa in programma mercoledì: a quella ci penseremo da domani sera. La salvezza è ancora tutta da costruire e passerà per i prossimi tre scontri diretti. Quanti punti servono? Inutile fare calcoli, posso dire solo che sarà bene presentarsi a Bisceglie con un vantaggio discreto».Infine la società fa sapere di aver presentato in Lega il reclamo avverso i due punti di penalizzazione: «Ci siamo appellati – ammette l’avvocato Andrea Gianni – vediamo cosa accadrà».