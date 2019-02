Rieti, Capuano leone in gabbia

RIETI - «Ma Capuano, dov'è finito?». In tanti, all'ingresso delle squadre in campo, si domandavano dove fosse finito il tecnico salernitano, gli stessi che con ogni probabilità - complice il turno di riposo osservato sette giorni prima - avevano dimenticato che Capuano, al pari di Marchi, era stato squalificato fino al prossimo 13 febbraio. Col suo inconfondibile giubbino viola shocking, inizialmente si è posizionato in tribuna, tra i tifosi, alla destra del box stampa, poi, con la squadra che in campo lo stava facendo irritare oltremodo, ha pensato bene di "confinarsi" all'interno della stessa sala stampa, attaccato ai vetri di protezione, più volte presi a pugni per la rabbia. Chiaramente, impossibile decifrare il suo labbiale, ma viste le dinamiche di campo, dalla sua bocca non saranno usciti "zuccherini". Ultimo aggiornamento: 15:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA