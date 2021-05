Rieti, nel centro città lungo il Velino fa la sua comparsa un capriolo / Video e Foto

RIETI - Un capriolo a spasso per Rieti e il centro storico tra lo stupore e la curiosità di tanti reatini.

È stato avvistato di nuovo questa mattina il capriolo che da circa due giorni vaga spaventato per il centro cittadino e visto anche in coppia con un altro esemplare.

Ma già da ieri l'ungulato non è sfuggito agli occhi di passanti e automobilisti. L'agile animale a volte incerto e impaurito, altre spavaldo e saltellante è stato segnalato in via Fonte Cottorella, nel tratto del Lungovelino Don Giovanni Olivieri, in via Comotti nel quartiere Borgo e sulle sponde del fiume Velino all'altezza del ponte Romano ma anche sugli argini del fiume poco oltre il ponte Giovanni XXIII di viale Matteucci e nella zona della Giorlandina. Questa mattina l'ultimo avvistamento sulla riva destra del fiume Velino - zona ponte Romano - mentre veniva filmato e fotografato - tra un agile guizzo e l'altro - dai numerosi reatini che si trovavano dalla sponda opposta per un momento di relax o a passeggio con i propri figli. Addirittura ieri alcuni residenti di via della Verdura lo avevano visto cadere nelle acque del velino e dopo un breve tratto a nuoto riuscire a mettersi in salvo per poi dileguarsi. Numerose le segnalazioni a carabinieri forestali, Questura e Vigili del fuoco ma rimane ovviamente impossibile - almeno per ora - riuscire ad individuarlo per poterlo recuperare ed essere liberato in un ambiente meno cittadino e più adatto ad un capriolo.

