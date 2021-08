Giovedì 26 Agosto 2021, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 14:38

RIETI - Non solo cinghiali a spasso di notte per Rieti e per la periferia cittadina (Campoloniano, piazza Tevere, via Palmiro Togliatti) ma anche altri ungulati.

Non mancano infatti anche dei bellissimi esemplari di capriolo come quello fotografato nella scorsa serata tranquillamente a passeggio lungo via Villafranca - zona Castelfranco - sotto le abitazioni presenti in zona. La presenza dell'ungulato testimonia la qualità naturale delle aree verdi e boscate anche a ridosso della città.