RIETI - Dopo la prima giornata del campionato di Prima categoria, la formazione reatina di Capradosso presenta ufficialmente la rosa e la società. A parlare con noi è il direttore generale Franco Tempesta, che ci spiega come questa squadra possa ambire alle prime posizioni; il dg, infatti, dice: «Ogni società che partecipa ad un torneo parte con l’intenzione di vincere. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per lottare e classificarci nei posti d’alta classifica». Tempesta, inoltre, ha anche parole al miele per le altre squadre reatine del Girone C: «Non sarà facile arrivare in alto anche perché, oltre alla nostra formazione, ci sono 3-4 squadre reatine ben fornite e ben attrezzate, con giocatori di categorie superiori: ad esempio Bf Sport, Amatrice e Poggio Nativo. Occhio anche alle romane, da sempre un’incognita».Per quanto riguarda la preparazione precampionato, la formazione reatina ha acceso i motori più tardi rispetto alle altre compagini, come sottolinea anche Tempesta: «Siamo partiti con qualche giorno di ritardo. Per i primi dieci giorni ci siamo allenati alla “Scia”, per poi continuare a Quattro Strade. Inoltre, abbiamo giocato anche tre amichevoli con squadre locali».Non male la partenza dei granata che, nella prima giornata, hanno subito racimolato i primi tre punti, battendo con il punteggio di 2-0 la formazione tiberina del Castel Giubileo. «E’ stata una bella vittoria» dice Tempesta. «Non conoscevamo l’altra squadra ma io, personalmente, conoscevo il mister, per alcuni nostri trascorsi storici. Sicuramente i nostri avversari si sono trovati smarriti di fronte ad un campo ben diverso dal loro sintetico abituale. Detto ciò, loro avevano molti giovani, anche ben promettenti ma noi abbiamo giocato molto d’esperienza, meritando la vittoria».La prossima partita per i ragazzi di mister Pompili è la sfida contro il Poggio Nativo. Molto prudente il dg mentre spiega le potenzialità degli avversari: «Squadra molto attrezzata. Hanno acquistato giocatori molto forti e di categorie superiori, come Mevoli e Rausa. Noi cercheremo di fare la nostra partita, degna del nome della squadra e della maglia che indossiamo. Sarà sicuramente un bel match».: Santarelli (da Fiano Romano), Sechi (da Quattro Strade): Mancini (da Spes Poggio Fidoni), Bastioni (confermato), Formichetti (svincolato), De Fulgentis (svinc.), Amadei (da Grotti), Falasta (c.), Carloni (c.), Massimi (da Quattro Strade), Volpe (c.), D’Angeli (c.).: Simotti (da Spes Poggio Fidoni), Tosoni (da Velinia), Buzzi (c.), Cipolloni (c.), Micaloni (c.), Amar (svinc.), Salusest (c.).: Carmesini (svinc.), Recchia (da Poggio Nativo), Ortenzi (svinc.), Ottaviani (c.).: Marco Pompili: Renzo Gunnella: Antonio Pilati: Giampaolo Micaloni: Franco Tempesta: Fabio ManciniPaolo Falasca: Raimondo Tomassetti, Luciano Micaloni, Bastioni.