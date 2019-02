I COMMENTI

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Andrea Di Battista (Vice-Allenatore Poggio Mirteto)

IL TABELLINO

Capradosso

Poggio Mirteto

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Netta vittoria (0-4) del Poggio Mirteto in casa del Capradosso; con due gol per tempo, i biancorossi conquistano 3 punti importantissimi in chiave classifica. Rammarico per Capradosso, ma mister Tulli accetta il verdetto del campo e guarda già alla prossima gara.Primo tempo fin da subito emozionante, con il classe ‘98 Marcelli che, prima servito ottimamente da Iacobelli in profondità e poi approfittando di un retropassaggio suicida del terzino di Capradosso Loua, sigla due gol per gli ospiti nel giro di 10’. Partita in salita per Capradosso, che non sembra dare particolari pensieri al portiere biancorosso Gentili.Nella ripresa, ancora Marcelli arrotonda il parziale, battendo Santarelli con un preciso tiro al volo dopo un cross dall’out di sinistra da parte di Guidi. Capradosso prova a riacciuffare la partita, ma l’unica occasioni importante la crea Loua, con un tiro da fuori area che si alza di poco sopra la traversa. Al 32’, però, il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti, che realizzano con Sciarra, subentrato pochi minuti prima al posto di Marcelli. Nel finale, Capradosso cerca invano di siglare il gol della bandiera ma tutto viene reso vano un po’ dalla giornata no dei suoi uomini offensivi e un po’ dalla grande prova della difesa mirtense. Termina così, perciò, la sfida valida per la V giornata di ritorno del campionato di Prima categoria: Poggio Mirteto batte in trasferta il Capradosso con il punteggio di 0-4.: «Partita approcciata malissimo, giocata contro una squadra che ha avuto più voglia di vincere. Non serve la scusa dei dieci ragazzi indisponibili oggi: i nostri avversari hanno meritato la vittoria, anche se il finale è evidentemente troppo pesante. In settimana lavoreremo per rimediare agli errori visti oggi».: «Tre punti d’oro, soprattutto perché arrivati in trasferta. Veniamo da una serie di risultati positivi e siamo contenti di questa vittoria oggi. Un elogio particolare va a Marcelli, autore oggi di una tripletta: è un vero e proprio talento. Siamo contenti anche per il ritorno al gol di Sciarra, che era stato fuori per troppo tempo a causa di un infortunio. Continuiamo così!».: Santarelli (dal 40’ st. Dionisi), Massimi, Loua, Serafini, Nicoli, A.Formichetti (dal 20’ pt. M.Tomassetti), A.Tomassetti, M.Formichetti (dal 1’ st. Ortenzi), Diomande, Recchia, Cipolloni (dal 28’ st. Falasca)A disposizione: Salusest, Tosoni. All. Peppino Tulli.: Gentili (dal 30’ st. Giannini) Diamanti, Guidi, Fiori (dal 20’ st. Di Francesco) Ferretti, Quondamstefano, De Santis (dal 30’ st. Bertoldi) Di Rocco, Marcelli (dal 15’ Sciarra), Iacobelli, Calvani (dal 15’ st. Luzzi). A disposizione: Avenali, Pezzotti, Nobili, Mocci. All. Daniele D’Ambrogio.: Melfi di Roma 1: 3 Marcelli (5’pt, 10’ pt, 10’ st.), Sciarra (32’st.).: ammoniti: Fiori (PM). angoli: 1-1.