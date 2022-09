A Capradosso tre giorni di festa tra manifestazioni religiose, stand e musica dal vivo

RIETI - A Capradosso torna la festa patronale dopo lo stop e l’ultima edizione “mutilata” a causa delle misure anti-covid. Se l’estate sta finendo la voglia di fare festa continua nel paese del Cicolano: da oggi fino a domenica (2-4 settembre) un programma variegato animerà Piazza Vittorio Emanuele.

Una manifestazione che dà ovviamente spazio anche all’aspetto religioso, con le processioni in onore di S. Maria Vergine e di S. Antonio da Padova, in programma la mattina del 3 e del 4. Pomeriggio e sera sono invece destinati alla musica, agli stand e ai giochi popolari che terranno impegnati i partecipanti dalle 16 fino all’inizio delle serate musicali, che si concluderanno con il tradizionale “ballo della Pantasima”.





«Abbiamo recuperato una festa che rischiava di saltare anche per quest’anno e ciò la rende ancora più significativa – sottolineano dal comitato di Capradosso – C’è stata un’ottima risposta da parte della popolazione: tutti, a prescindere dall’età, si sono resi disponibili e questo ci fa un immenso piacere».Si rinnova quindi una tradizione particolarmente sentita a Capradosso, che si chiuderà in bellezza domenica con lo spettacolo pirotecnico offerto dalla ditta Mattei di Torano.Per maggiori informazioni e per il programma completo visitare la pagina facebook “Capradosso in festa 2022”.