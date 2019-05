RIETI - La scarpata eccessivamente scoscesa o una disattenzione durante il pascolo potevano costare la vita ad una giovane capra salvata poi da una squadra di vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi. La capretta - lungo la strada provinciale Sala - è caduta in maniera rocambolesca all’interno di un canale di scolo delle acque piovane passando attraverso le ampie sbarre della grata di protezione precipitando così per diversi metri dentro il canale di drenaggio. L’animale è rimasto illeso dopo la caduta e, una volta sul posto, i vigili del fuoco lo hanno recuperato avvalendosi di tecniche saf (speleo alpino fluviali) e l’utilizzo di corde. Una volta raggiunta la capra è stata immobilizzata e assicurata per il trasporto per poi essere tratta in salvo e liberata. Per il piccolo ovino solo lunghi minuti di spavento e una disavventura a lieto fine. © RIPRODUZIONE RISERVATA