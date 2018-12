© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Hanno deciso di trascorrere un Capodanno insolito e lo faranno arrivando direttamente dal Giappone per festeggiare l’arrivo del 2019 a cavallo e ammirare le bellezze naturalistiche della Sabina, scoperte attraverso face book. E’ la scelta di un gruppo di turisti del Sol Levante che gusteranno il cenone di San Silvestro nell’agriturismo La Tenuta di Casaprota.La mattina seguente saliranno in sella a 15 cavalli messi a disposizione dal Centro Ippico Faraglia tra i 45 che compongono la scuderia, per una passeggiata programmata di oltre tre ore. Il percorso consentirà ai giapponesi di vedere da vicino le colline dove sorgono le piante di olivo dalle quali viene prodotto l’extravergine di oliva, reclamizzato in alcune trasferte della Festa del Sole nella città gemellata di Ito, e le bellezze della valle del Farfa, uno degli angoli più suggestivi del Reatino turistico.«E’ la prima volta che abbiamo questo genere di clienti e sono molto soddisfatta perché hanno scoperto il nostro circolo ippico navigando su internet e questo ci fa ben sperare in una futura collaborazione con il comitato gemellaggi di Rieti per invogliare i turisti stranieri a visitare il nostro territorio» commenta soddisfatta Valentina Faraglia, che accoglierà i giapponesi e li accompagnerà alla scoperta della Sabina.