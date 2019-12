© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Saranno Paolo Meneguzzi, insieme a I Pezzi da 90 e a Mauro Belisario e I Pezzi da 90 gli ospiti della notte di San Silvestro in piazza a Rieti.E’ stato presentato presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, il calendario di eventi delle festività natalizie nella Città di Rieti e al Terminillo che partirà oggi e proseguirà fino al 6 gennaio.Il calendario degli eventi risulta ancora più ricco grazie al concomitante avvio della stagione del Teatro Flavio Vespasiano e alla rassegna “La Valle del Primo Presepe”.“Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro compiuto – ha dichiarato il Vicesindaco Daniele Sinibaldi – non soltanto per la quantità e la qualità degli appuntamenti ma perché, dopo anni di difficoltà e di depressione, si inizia a percepire un’atmosfera diversa, più positiva. Abbiamo constatato una rinnovata volontà di protagonismo e collaborazione del tessuto associativo, economico ed imprenditoriale locale, che lascia ben sperare nel futuro e nella possibilità di ripresa e rilancio della Città, anche se ovviamente c’è ancora molto da fare. Per questo ringrazio tutti coloro che hanno sposato i nostri obiettivi, a partire dal fondamentale contributo dell’Azienda Speciale “Centro Italia” della Camera di Commercio”.“Il lavoro fatto per il calendario natalizio mi fa capire che stiamo di nuovo imboccando la strada della collaborazione, della vivacità, della partecipazione della Città – ha spiegato l’assessore alla cultura, Gianfranco Formichetti – La ricca offerta che proponiamo per le prossime settimane mi sembra un bel segnale, l’ennesimo, per il futuro ed il rilancio del Capoluogo”.Fondamentale il contributo della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale “Centro Italia” che hanno reso possibile, tra le altre cose, l’apertura di 10 “Temporary Shop” nell’ambito del progetto PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio, inaugurati proprio questa mattina, al termine della conferenza stampa.