Ultimo aggiornamento: 02:09

RIETI - Gli appuntamenti del 1° gennaio 2019, giorno di Capodanno, in tutto il Reatino.Questa sera alle 21, concerto in programma teatro Flavio Vespasiano dicon la Roma Sinfonietta. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti., nella chiesa di San Carlo, martedì 1° gennaio alle 18.30 il gran concerto di Capodanno.Oggi, con inizio alle ore 18.30, il 30° Concerto di Capodanno ritorna nella Collegiata Santa Maria Assunta di. La Schola Cantorum, diretta da Franco Minelli, si esibirà nel tradizionale repertorio, unico, eseguito con il diapason scientifico a 432 Hz, di musiche natalizie e simpatiche sorprese canore da condividere con il pubblico. L'ingresso al concerto è libero e gratuito.Tra gli appuntamenti, presepi viventi e rievocazioni, installazioni e rappresentazioni sacre. Dal presepe subacqueo alle sorgenti difino alle installazioni monumentali come il presepe sotto le volte del vescovado ao quello dipresso la chiesa di San Giovanni Battista. Ma soprattutto, che abbina da secoli il suo nome alla realizzazione del primo presepe vivente della storia, realizzato nel 1223 da San Francesco. E la Pro loco ripropone ogni anno l’evento. I prossimi appuntamenti, presso il santuario francescano, sempre alle 17.30, sono oggi, 5 e 6 gennaio. E Greccio in queste giornate si trasforma nel «Borgo del Natale», con i mercatini in piazza fino al 6 gennaio: casine di legno con decine di espositori di artigianato, presepi artistici, idee regalo, prodotti tipici, stand gastronomici. Inoltre il villaggio di babbo Natale per i bambini, le visite guidate e il Sentiero degli artisti, con 26 affreschi di pittori internazionali che abbelliscono i muri esterni delle case antiche e il Museo dei Presepi.Nel «Paese che non c’era», a, appuntamenti per grandi e piccini nel periodo di festa. Ai mercatini di Natale in piazza.In corso le iniziative del «Natale ad- Città del Commercio», fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini. Cittaducale ospita, invece, lo Street Festival.Martedì 2 gennaio, al teatro Flavio Vespasiano di, al via la stagione di prosa, con la trasposizione teatrale del romanzo "Un Borghese piccolo piccolo" con protagonista Massimo Dapporto.