RIETI - Il Capitano Simona Grasso è il nuovo Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Rieti.

Originaria di Milano, 36 anni, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, esercitando la professione di avvocato nel Foro di Milano prima di diventare Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare dove, dopo aver frequentato il corso presso l’Accademia Navale di Livorno, è stata assegnata all’Ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di Savona, iniziando ad approfondire le tematiche ambientali.

Nel 2018, ha vinto il concorso per Ufficiali Carabinieri del Ruolo Forestale ed ha frequentato il 2° corso di formazione biennale presso la Scuola Ufficiali di Roma, al termine del quale è stata assegnata al Comando del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Piacenza.

In quest’ultimo incarico, ha diretto importanti indagini in ambito ambientale, ricevendo un Encomio da parte del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna per aver condotto una complessa attività investigativa che ha permesso di colpire un’attività organizzata dedita al traffico illecito di rifiuti, anche pericolosi, verso l’Africa, con 10 persone coinvolte.

Il Capitano Grasso è già conoscitore del territorio reatino, svolgendo incarichi di docenza, in materia di illeciti ambientali presso la Scuola Carabinieri Forestale di Cittaducale.

All’Ufficiale neo giunto sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale Tenente Colonnello Irene Davì.