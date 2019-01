IL PUNTO DEI CAPITANI

RIETI - Dopo lo stop per le festività natalizie e del nuovo anno, è tempo di bilanci e prospettive per le squadre del campionato di Prima categoria. Abbiamo chiesto ai capitani delle squadre reatine e romane di fare un punto della situazione, parlando del recente passato ed anche del futuro, in attesa della prossima giornata, la 13esima, che si giocherà nel weekend “della Befana”.: «Sicuramente l’inizio di stagione non è stato come ci aspettavamo ma sapevamo di avere alcune lacune che, fortunatamente, sono state colmate successivamente con il mercato di dicembre...siamo un ottima squadra, composta da persone giovani che hanno voglia di raggiungere risultati importanti ed ora, stiamo lavorando sodo per cerca di finire il campionato nei miglior modo possibile e sono sicuro delle potenzialità della squadra...».: «Il bilancio di questa prima parte di stagione è stato ottimo, da parte mia e penso anche quella di tutta la squadra. Non pensavo sicuramente a una nostra posizione ai vertici della classifica per giocarci il campionato! Però, con il passare degli allenamenti e delle partite, capivo che potevamo fare veramente bene quest’anno e lo stiamo facendo! Le prospettive per il girone di ritorno sono sicuramente di far bene come abbiamo fatto fino ad ora, riflettendo sugli errori fatti e sulle possibilità che abbiamo perso! Comunque siamo una grande squadra, fatta di amici e di giocatori e faremo di tutto per continuare a far bene!».: «Penso sia stato un buon inizio di stagione dove è mancato solo il risultato e non il gioco. La squadra ha sempre giocato un buon calcio e penso che la fortuna non sia stata dalla nostra parte, anche perché abbiamo sofferto solo nella trasferta di Montesacro, l’unica squadra che ci ha messo in difficoltà; per il resto, abbiamo raccolto meno di quanto fatto vedere in campo; a parte Montesacro ed il pareggio giusto con Bf Sport, nelle altre gare avremmo meritato di più ma, per essere una neopromossa con un gruppo nuovo, penso che tutto faccia parte del processo di crescita. Per quanto riguarda il futuro, ragioneremo di partita in partita, con la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. Il gruppo si sta formando…il nostro obiettivo è quello di fare 9 punti nelle ultime partite del girone d’andata, per poi darci degli obiettivi precisi ma, sicuramente, punteremo ad un posto nella coppa Lazio. Sono molto fiducioso…calcolando che il gruppo lavora insieme da solo quattro mesi e vedendo il valore della squadra penso che la squadra si potrà togliere molte soddisfazioni quest’anno, lavorando con tanta umiltà, anche perché questo è un gruppo che può dire la sua in questo finale di stagione!».«Sicuramente il bilancio è positivo: arrivare a gennaio con solo un pareggio e tutte vittorie è un ottimo risultato. Abbiamo iniziato con brutte sconfitte in Coppa, che ci hanno fatto capire dove dovevamo migliorare e così è stato fatto, grazie a tutto lo staff e la società, che ha sempre creduto in questo gruppo. L'unica nota stonata sono stati gli infortuni di Patacchiola, Ortenzi e Isa, pedine fondamentali nella nostra scacchiera che, fortunatamente, sono stati sostituiti con elementi validi come Alessandrini e Cresta. La prospettiva per la seconda parte della stagione è quella di lottare fino in fondo per vincere il campionato. Il difficile viene adesso, perché non siamo più la sorpresa del campionato ma una realtà che deve essere consacrata ogni domenica. Sicuramente ci sono squadre che hanno investito più di noi e che sono valide come noi (Amatrice e Poggio Nativo), squadre romane (Montesacro, Fidene) che certamente lotteranno fino alla fine per la vittoria, ma noi vogliamo dire la nostra fino a maggio sempre con umiltà e dedizione al lavoro. Maggio sarà il mese decisivo e noi lotteremo per arrivare davanti a tutti in questo campionato alquanto strano, dove tra squadre ritirate e rinvii anomali regna la confusione».: «Bilancio, purtroppo, negativo perché eravamo partiti con altri obiettivi. Dopo un prima parte in cui i risultati arrivavano, abbiamo avuto qualche problemino e purtroppo non siamo riusciti a tenere il passo delle prime. Adesso è tutto rientrato e cercheremo di riscattarci nel girone di ritorno. Sono sicuro che riusciremo a dire la nostra: abbiamo le potenzialità e la voglia per fare bene e, perciò, ce la giocheremo con tutti!».: «Sicuramente bilancio non positivo: la posizione in classifica e i punti ne sono la prova. In nostra difesa posso dire che siamo stati penalizzati dalle varie defezioni che si sono susseguite nel corso di questi primi mesi di campionato e che non ci hanno permesso di lavorare e di creare un gruppo-squadra saldo. Comunque, la responsabilità è anche di chi è rimasto che ha preso questo impegno poco seriamente. Per la seconda parte della stagione, quindi, cercheremo di essere più attenti e imparare dai nostri errori, pensando a raggiungere posizioni più alte in classifica, che ci consentiranno di mantenere la categoria».«È stata una prima parte di stagione piena di alti e bassi. Abbiamo alternato ottime prestazioni con prestazioni non all’altezza dei nostri avversari. La nostra è una squadra giovane e ci abbiamo messo un po’ per integrarci nella categoria. Abbiamo voglia di vincere, però, e nella seconda parte di stagione cercheremo di fare più punti possibili e toglierci qualche soddisfazione».: «Siamo partiti male, sia per l’arrivo di nuovi giocatori sia per capire le idee del nuovo mister ma, alla fine, il gruppo si è unito e, insieme al mister, stiamo puntando ad una fantastica risalita per arrivare dove meritiamo di stare per tutto il valore della società e per l’impegno sia dei giocatori sia del mister e tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che non ci fanno mancare nulla. Per la seconda parte di stagione, puntiamo ad arrivare nelle prime 4 posizioni in campionato: il nostro obiettivo è quello…».: «Una prima parte di stagione sicuramente positiva, iniziata a metà settembre con la sfortunata eliminazione, per differenza reti, dalla Coppa Lazio. Da quell'episodio la squadra è stata brava ad unirsi maggiormente, formando un gruppo eccezionale che chiude il 2018 con 9 vittorie e un pareggio, miglior difesa e terzo miglior attacco. Numeri a parte, siamo davvero contenti del nostro percorso, in un girone complicato nel quale abbiamo affrontato squadre che ci hanno messo a dura prova. Questo a dimostrazione del fatto che quello che stiamo facendo non è per nulla scontato e comune, ma il risultato di duro lavoro, organizzazione, coesione e amore per quello che facciamo e per i colori di questa squadra che, per tutti noi, è una seconda famiglia. La strada davanti a noi è lunga: avremo sicuramente un inizio anno difficile ma divertente dove ci troveremo ad affrontare le squadre più forti del girone, le partite che qualsiasi calciatore vorrebbe giocare; con l'obiettivo di lottare fino alla fine per la promozione. Colgo l'occasione per dire sentitamente "GRAZIE", da parte mia e di tutti i miei compagni, ai Mister e a tutto lo staff che con la loro professionalità e passione ci permettono di lavorare al meglio e spingerci oltre i nostri limiti».: «Vorrei iniziare con una premessa sul tema delle iscrizioni e, quindi, spendere due parole sul fatto che la Federazione dà la possibilità di iscriversi a tante squadre, anche senza reali basi, creando poi danni ad un girone che nel corso degli anni si è sempre contraddistinto per la presenza delle squadre "storiche" che portavano con onore l’etichetta di Reatine e davano un senso di appartenenza all'intero movimento. Detto ciò il bilancio della prima parte del campionato è positivo per la piccola realtà che è Ginestra e che si ritrova ogni anno a dover far quadrare conti senza dover andare a intaccare un gruppo solido che, negli ultimi anni, ha regalato belle soddisfazioni a tutto l’ambiente. L’unico rammarico è il non essere riusciti a portare a casa, in qualche partita, il bottino pieno, che forse ci avrebbe potuto far fare un campionato ancora più esaltante. Per la seconda parte di stagione, l’augurio è che si possa recuperare qualche punto perso nelle partite precedenti e, magari, riuscire a mantenere o anche migliorare la posizione attuale che occupiamo nella classifica generale. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti al girone e un augurio di buon anno a tutti!».: «Quest’anno siamo partiti sapendo che sarebbe stata una stagione difficile da affrontare e, purtroppo, fino ad ora si è rivelata tale. Nonostante ciò, però, sono sicuro che potremo rifarci nella seconda parete di stagione. Buon Anno a tutti!».: «Nella prima parte di campionato, anche se il girone d’andata non è ancora finito, siamo andati molto forte, benissimo, comportandoci non come una squadra neopromossa ma come una formazione già esperta in questa categoria, poiché siamo riusciti a portare a casa buoni risultati su campi difficili, arrivando ad un buon punteggio per le prime 5-6 partite. A causa di alcuni problemi disciplinari, con conseguenti squalifiche, ed alcuni problemi fisici, abbiamo giocato alcune gare con la rosa non al completo e con molte assenze. Per essere una squadra neopromossa, sicuramente la dirigenza può essere soddisfatta dei risultati ottenuti. Il nostro ds ha effettuato una grande campagna acquisti, aggregando alla squadra 4-5 giocatori di livello e questo, sicuramente, ci mette nelle condizioni di affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Infine, l’obiettivo, da parte della società, è sempre lo stesso: la salvezza è la nostra priorità, però vedendo il gruppo e vedendo ciò che ha fatto il nostro direttore sportivo, puntiamo a qualcosa in più».: «La prima parte di campionato è andata abbastanza bene, anche se, secondo me, con il potenziale che abbiamo avremmo potuto fare molto di più. Per la seconda parte di campionato sono convinto che faremo molto meglio, perché avendo cambiato molti giocatori rispetto alla passata stagione ci è voluto un po' per trovare gli equilibri giusti e costruire un gruppo unito. Ma adesso, penso che le cose si siano sistemate e, tutti insieme, uniti, possiamo divertirci e toglierci molte soddisfazioni».