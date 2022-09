Il Canto delle creature nella Valle del primo presepe

RIETI - Il 10 settembre, alle 21, sotto le volte del Palazzo Papale, Rieti vivrà “Canto delle creature – Concerto di boschi, pascoli e cuori”. Primo tra gli eventi anteprima della sesta edizione della Valle del Primo Presepe, come da tradizione ormai consolidata, Ambrogio Sparagna, Davide Rondoni ed i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma debutteranno in prima nazionale, con un nuovo speciale e originale progetto.

Il Canto delle Creature è un viaggio poetico musicale sulle orme di Francesco e del suo Cantico. Quel testo che il poeta santo e “giullare” scrisse in tre momenti della sua vita, concludendolo poco prima della morte, è la sintesi semplice e profonda della sua visione del mondo. Molti lo conoscono ma non lo hanno mai letto davvero. È urgente tornare a vedere cosa c'è in quelle parole e che esperienza indicano. Non solo sono tra le origini della letteratura europea, ma segnano una strada che vale anche oggi per l'uomo e per il suo rapporto con la natura contro tutte le ideologie e contro slogan e banalità. Si viaggerà dunque danzando e cantando insieme al testo ed a tanti motivi popolari che ne riecheggiano. Accompagnati da canti di ogni terra, suoni antichi e nuovi compagni. Saranno colte intuizioni e colpi di scena, meravigliosa poesia del santo genio che può guidare in tempi difficili, nutrendo di speranza e bellezza.

L’evento, prodotto da Finisterre, Diocesi di Rieti, Museo Interreligioso di Bertinoro, è a partecipazione gratuita. E’ necessario registrarsi su Eventbrite e prenotare il biglietto al seguente link https://bit.ly/3q5lC0p