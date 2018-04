di Lorenzo Quirini

RIETI - Tutto pronto alla Sala Sinopoli dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma, per l’evento “Cantautori per Amatrice” in programma domani sera (28 aprile) alle 21. Un’iniziativa che fonde musica e solidarietà, in cui 14 artisti del panorama emergente italiano si alterneranno sul palco accompagnati da un’orchestra, per presentare dei brani di produzione propria. Un concerto che vedrà anche la partecipazione di mostri sacri della musica, come Geoff Westley e Phill Palmer, che hanno collaborato con grandissimi artisti internazionali e che sul palco dell’Auditorium porteranno in scena una rivisitazione del pezzo “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti.



Altro grande nome della serata è Alessandro Haber, celebre attore italiano, che canterà un brano a sorpresa. I 14 cantautori che si avvicenderanno sulla scena, sono stati scelti tra centinaia dall’organizzatore dell’evento Fabio Ghignatti, che ha particolarmente a cuore le problematiche legate al sisma. Tra i protagonisti del concerto anche un reatino, il giovane Carlo Valente, musicista dall’indiscusso talento, ansioso di esibirsi con il brano “Tra l’Altro”.



«È una grande emozione per me tornare per la quarta volta all’Auditorium Parco della Musica. Spero che ci siano molti partecipanti e spero che non manchino dei reatini tra il pubblico» dichiara Valente, che alle 12 di oggi sarà in onda sulle frequenze di Radio Città Futura per presentare l’evento.



Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a favore di chi, ancora oggi, vive nel disagio a causa del terremoto e sarà usato con finalità che verranno decise dai cittadini delle zone colpite, senza intermediazioni o costi di gestione. “Cantautori per Amatrice” non è una semplice iniziativa di beneficenza, è un autentico gesto di umanità e solidarietà, reso ancora più bello dalla magia della musica.

Costo biglietto+Cd 15 euro.

