Coronavirus, intera famiglia positiva a Cantalupo, il sindaco: «Colti di sorpresa, mantenere comportamenti adeguati»

RIETI - Una intera famiglia positiva ai test Covid 19 a Cantalupo in Sabina. Si tratta di un uomo di 83 anni, un uomo di 52 anni, una donna di 77 anni, una donna di 57 anni, una donna di 49 anni e una donna di 79 anni residenti in paese, “cluster già noti - fa sapere la Asl nel suo bollettino quotidiano-e isolati da link familiare”. Al riguardo il sindaco di Cantalupo, Paolo Rinalduzzi, ha diramato il seguente comunicato nel quale invita la cittadinanza a mantenere comportamenti adeguati e ad rispettosi delle ordinanze emesse.



Il Comunicato del sindaco

«Nella tarda mattinata di oggi - scrive il primo cittadino di Cantalupo Paolo Rinalduzzi- attraverso una comunicazione ufficiale, la Direzione della Asl di Rieti mi ha riferito che 6 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid 19. Le persone, tutte riconducibili allo stesso link familiare, sono già monitorate e poste in isolamento domiciliare, hanno fornito alle autorità sanitarie ogni notizia necessaria e utile alle indagini epidemiologiche in fase di svolgimento. La notizia, che ci ha colto di sorpresa, è una occasione, l'ennesima direi, per sottolineare le caratteristiche di questo virus che in maniera sempre più subdola e improvvisa, continua ad insinuarsi nelle nostre vite, mettendo a repentaglio la salute delle persone e delle nostre comunità, nonostante le nuove abitudini individuali e collettive, nonché le premure e le precauzioni che quotidianamente cerchiamo di mettere in campo, che tuttavia risultano essere evidentemente insufficienti. Ancora una volta, invito i cittadini a mantenere un comportamento adeguato e rispettoso delle Ordinanze emesse in questi giorni dalle Autorità preposte, significando che ove verranno riscontrati atteggiamenti diversi, oltre ad essere perseguiti a norma di legge, senza indugio, saremo costretti a rivedere le nostre decisioni in ordine alle iniziative di ambito amministrativo, da intraprendere e da applicare nel rispetto della prevenzione, della tutela e della salute pubblica della nostra comunità. Nel frattempo, alle persone coinvolte va il nostro augurio di pronta guarigione».

