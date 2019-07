RIETI - Una nuova struttura sportiva a Cantalupo. Nel pomeriggio di mercoledì, si è svolta l'inaugurazione del nuovo Campo Sportivo Polivalente Comunale. Una nuova struttura a disposizione della comunità e del territorio.



«Si tratta di un nuovo obiettivo raggiunto in questi anni di lavoro complicato - ha detto il sindaco Paolo Rinalduzzi in fascia tricolore al taglio del nastro della nuova struttura- vedere tanta gente e tanti ragazzi festeggiare insieme, è sempre una buona occasione per sperare e per sentirsi parte di una comunità sana e unita. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Torneo di Calcetto, che ci ha offerto l'occasione di partire alla grande e un grazie speciale alla Banda di Cantalupo che ci ha onorato della sua presenza».