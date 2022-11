«Via del Lago è in pessime condizioni. Cosa fa il Comune di Cantalice?»

RIETI - «Da anni via Zannetti, meglio conosciuta come Via del Lago, è in pessime condizioni. Il manto stradale, nel tratto di competenza del Comune di Cantalice, è in larga parte disseminato di buche, quasi come una groviera, tanto da metterne a rischio sospensioni e gomme», segnala un cittadino di Cantalice.

«Nessuna delle amministrazioni degli ultimi anni ha mai dato il giusto peso a una via di collegamento verso la strada statale 79, la "Ternana", e verso i terreni agricoli e la Riserva del Lago Lungo, che sta per essere investita da nuovi progetti di pulizia e sfalcio da parte anche del Comune di Rieti e Bonifica. Non va molto meglio nel tratto di competenza provinciale, anche se la strada è più percorribile. Il sindaco di Cantalice, lo ricordo, è anche consigliere provinciale. È possibile che nessuno la metta a posto? Quanto tempo dobbiamo attendere?».