«A Cantalice via Del Santuario è un pantano e rischia di franare»

RIETI - «Una strada completamente abbandonata a sé stessa, i cui residenti ogni acquazzone rischiano persino di essere travolti da frane». E’ l’annosa questione di via Del Santuario, nella zona dei Colli di Cantalice, recentemente portata alla luce anche in un consiglio Comunale. «Sono dieci anni che chiediamo interventi, ma nessuno ci ascolta - dichiarano alcuni residenti ascoltati dal gruppo di minoranza “Destra Sociale in Fratelli d’Italia”.

«La questione, come in queste ore, peggiora quando le forti piogge si abbattono sul terreno. Il discorso dissesto idrogeologico è un problema di grande rilievo, ma la maggioranza sembra non riuscire a reperire le giuste risorse per affrontare in modo dignitoso il problema, se non attingendo ad un bilancio esangue» dichiara il gruppo Destra

Sociale in Fratelli d’Italia.

Via Del Santuario, una strada potenzialmente di alto transito, visto che è quella che congiunge al Santuario di San Felice di Cantalice e all’ostello, necessita di cura. «Destra Sociale in Fratelli d’Italia ha cura del territorio, delle tematiche inerenti al dissesto, e ai bisogni dei cittadini. Lo dimostra l’attenzione che il partito sta portando anche a livello regionale. Il tratto di strada interessato è stato anche oggetto, nel periodo pre-Covid 19 di interventi, ma gli scavi hanno peggiorato la situazione, portando alla situazione attuale. Alcuni tratti, più periferici, sono persino senza asfalto, e i residenti rischiano di rimanere impantanati ogni volta che piove. Si tratta di una situazione su cui Destra Sociale in Fratelli d’Italia non abbasserà l’attenzione finché il Comune non interverrà», conclude Claudio Miccadei, sostenuto dal capogruppo di minoranza Paolo Dionisi e dal collega Carlo Rossi.