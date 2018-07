RIETI - Il Fc Rieti comunica che lunedì 16 luglio alle 15 presso lo stadio "Manlio Scopigno" è previsto il raduno della squadra che, agli ordini del tecnico Ricardo Chéu, inizierà la preparazione atletica che si svolgerà presso il campo comunale "Giacomo Ramacogi" di Cantalice. Nel corso di questa prima parte di lavoro verranno effettuate una serie di amichevoli, prima delle quali programmata per giovedì 26 luglio alle ore 20.30 presso lo stadio "Manlio Scopigno" contro l'Us Lecce, di stanza a Terminillo per la preparazione estiva.



LAVORI ALLO STADIO: IL COMUNE

“Come da cronoprogramma, ieri la giunta comunale ha approvato l’intervento di completamento e adeguamento dello stadio Scopigno (progetto esecutivo) al fine di ottenere il via libera definitivo per la disputa del campionato di serie C nell’impianto reatino”. Lo dichiara il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati.

“Tra oggi e lunedì – prosegue - verrà redatta la determina a contrarre che ci permetterà di partire con il bando pubblico per i lavori che sarà espletato i primi giorni della prossima settimana. Sempre per la prossima settimana è prevista la delibera di giunta regionale che consentirà di ottenere materialmente l’utilizzo del contributo della Regione Lazio. A quel punto, non resterà che impegnarsi in maniera serrata affinché gli interventi vengano conclusi nel minor tempo possibile”. “Ci tengo a sottolineare l’efficace e tempestivo lavoro svolto dagli uffici comunali – conclude Donati - che ha permesso di arrivare al provvedimento deliberato ieri dalla giunta, nonché l’azione politica e amministrativa determinante portata avanti dal sindaco Cicchetti fin dal primo giorno della promozione del Fc Rieti in serie C, a testimonianza che l’amministrazione comunale si è messa a lavoro immediatamente”.

