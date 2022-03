Cantalice, anche la rivista “Il Carabiniere” risalta il riconoscimento conferito alla locale stazione

RIETI - Anche sulla rivista “Il Carabiniere” (n. 3/2022 pag. 70) è stato dato risalto al riconoscimento conferito dal Sindaco di Cantalice Silvia Boccini, durante la seduta del Consiglio Comunale del 16 febbraio, alla locale Stazione Carabinieri mediante la materiale consegna di una targa al Comandante Luogotenente Mariano Patacchiola con la seguente motivazione:

«L’Amministrazione comunale di Cantalice – dice il Sindaco Boccini – per conto della cittadinanza tutta, intende esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri in forza alla Stazione di Cantalice per gli eccellenti risultati raggiunti, non solo nel campo dell’ordine e nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ma anche per il soccorso alle persone bisognose e in difficoltà. La Stazione dei Carabinieri di Cantalice risponde alla tradizionale vocazione di vicinanza alla popolazione che caratterizza l’Arma fin dalla sua fondazione e sono divenuti, nel tempo, parte integrante del territorio, costituendo un punto di riferimento sociale oltre che professionale. Mi riempie di orgoglio poter esprimere parole di plauso e di ammirazione alla locale Stazione dei Carabinieri per l’attività espletata nella prevenzione e repressione dei reati, a tutela dell’ordine, della legalità e della sicurezza dei cittadini nonché per la capacità di percepire i bisogni delle persone in difficoltà e di rendersi parte attiva nella risoluzione dei loro problemi».

Così il Sindaco Boccini concludeva un’emozionante cerimonia svolta alla presenza del Prefetto di Rieti Dott. Gennaro Capo, del Questore di Rieti Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti Col. Bruno Bellini, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Rieti Cap. Salvatore Beneduce e del Comandante del Gruppo Forestale di Rieti Ten. Col. Irene Davì.

Una bella e gratificante soddisfazione per tutti i componenti della Stazione che, oltre al Comandante, annovera tra le sue fila il Vice Comandante Maresciallo Ordinario Marco Azzarello, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Riccardo Dionisi, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Mancini, l’Appuntato Scelto Paolo Mario Nardone e l’Appuntato Scelto Roberto Pennino.