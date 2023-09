Il Fc Rieti brinda nel derby: 2-1 al Cantalice. Decisivi Severoni e Tramontano. Foto

RIETI - Il derby dello “Scopigno” se lo aggiudica il Rieti di Fabrizio Ferazzoli, che grazie ai gol di Severoni e Tramontano ottiene altri tre punti e resta in vetta alla classifica del girone B. Nel finale gli ospiti accorciano con Agnesi ma è troppo tardi.

La partita

Nel complesso, come detto, partita gradevole, iniziata con una doppia traversa del Cantalice con due conclusioni dal limite di Ortenzi. Passato il pericolo, il Rieti sfrutta il gioco aereo e da un corner di Cavallari confeziona l'1-0 realizzato da Severoni di testa. Al 24' è la volta di Tramontano che, al pari del suo compagno di squadra, raddoppia avventandosi su un cross del solito Cavallari. Nella ripresa il Rieti gestisce, il Cantalice tenta in qualche modo di riorganizzarsi, ma invano. Al 22' Rossi s'avventa su Lommi con la testa, l'arbitro era lì e gli sventola sotto al naso il secondo giallo di giornata: Cantalice in dieci. Nel finale, però, Cingolani prima dice di no ad Accardo, poi viene superato da Agnesi che di destro la mette sotto la traversa. Cinque di recupero e poi il triplice fischio che sancisce il successo amarantoceleste.

Il tabellino

Rieti (4-2-3-1): Cingolani; Peschiaroli, Severoni, Politanò, Nobile (33’st Casciani); Lommi (26’st Parente), Ferazzoli D.; Cavallari (33’st Zilianti), Fiorucci, Pezzotti (48’st Adiko); Tramontano (39’st Romani).

A disp.: Antonucci, Lucentini, Cardini, Sandu. All.: Ferazzoli F.

Cantalice (4-4-2): Giovannelli; Massimi, Agnesi, Mostarda M., Miluzzi (19’st Pizzoli); Rossi, Mostarda Lo. (1’st Giannecchini), Suma, Ortenzi (19’st Chelebi); Santarelli (29’st Di Marco), Paris (1’st Accardo). A disp.: Rosati, Brucchietti, Sestili, Mostarda Lu. All.: Patacchiola.

Arbitro: Robert Jr Sanchez di Ciampino (Raggi-Nocente).

Marcatori: 15’ Severoni, 24’ Tramontano, 42’st Agnesi,

Note: angoli 6-3 per il Rieti. Recupero 0-5. Al 22’st espulso Rossi (CA) per doppia ammonizione. Ammoniti: Massimi, Patacchiola, Miluzzi, Accardo, Chelebi (CA).