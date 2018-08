di Andrea Giannini

RIETI - Pochissimi i giorni di preparazione del Cantalice guidato da mister Simone Patacchiola che mercoledì 8 agosto ha iniziato a darsi da fare in vista della nuova stagione in Promozione che partirà il 2 settembre.



Dopo soli tre giorni di lavoro, sabato 11 agosto, la formazione reatina ha sfidato in un'amichevole in trasferta l’Amiternina che milita nell'Eccellenza abruzzese. Ottimo test per i ragazzi di Patacchiola che nonostante la sconfitta per 4 a 3 vedono ampi margini di miglioramento grazie anche a innesti giovani e al mix esperienza.



«Primi giorni di preparazione in cui ho visto più energia rispetto allo scorso anno – afferma il tecnico Simone Patacchiola - Siamo di più e tutti meritano di giocare ma dipenderà da loro. L’amichevole giocata sabato contro l’Amiternina è stata un buon primo test nonostante i pochi giorni di allenamento. Ho visto molta voglia di fare da parte di tutti. Abbiamo perso per 4 a 3 ma contro un team di Eccellenza. Penso quindi che possiamo migliorare. Sono molto fiducioso».



IL TABELLINO

Amiternina Scoppito : Ludovisi (85' Tursini), Romano, Felli (60' Tinari), Tuzi (71' Dilillo), Di Alessandro M. (75' Angelone), Di Francia, Pezzotti (46' Fantauzzi), Di Alessandro D. (68' Rosati), Santirocco (46' De Michele), Paris (70' Ludovici), Mazzaferro (46' Piras, 80' Ronconi). All. Angelone.

Cantalice : Pezzotti (70' Martini), De Gennaro (46' Salvi), Agnesi, Cianetti (60' Fusacchia), Rossi, Panitti, Suarew, Santarelli (60' Bonifazi), Monaco di Monaco (46' Dionisi), Beccarini, Accardo (46' Tiengo, 64' D'Aquilio). All. Patacchiola.

Reti : 11' rig. Paris (A), 13' Mazzaferro (A), 14' Monaco di Monaco (C), 26' Mazzaferro (A), 33' Suarev (C), 53' Santarelli (C), 90' Tinari (A)



LE ALTRE AMICHEVOLI

Dopo il primo test contro l’Amiternina, il Cantalice ha già in programma almeno altre tre amichevoli, fondamentali per osservare i progressi e i punti da migliorare della formazione. Domenica 19 agosto fuori casa contro la Pro Roma, formazione che milita in Promozione, e mercoledì 22 agosto in casa contro il Poggio Nativo, squadra che punta al vertice in Prima categoria. Un'ultima amichevole si terrà domenica 26 agosto contro i Babadook (Prima categoria), ma campo ancora da definire.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA