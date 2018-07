di Silvio Ippoliti

RIETI - Importanti novità arrivano dal mercato del Cantalice che chiude col difensore Andrea De Gennaro e l’attaccante Giovanni Tiengo, entrambe svincolati dal Fc Rieti. L’arrivo degli ex juniores amarantocelesti (classe 1999) era nell’aria, adesso è arrivata anche la firma dei due giocatori a lungo corteggiati dal ds Santacroce che vanno a potenziare il pacchetto degli under a disposizione del tecnico Simone Patacchiola. Non dovrebbero essere gli ultimi due arrivi in casa Cantalice: la dirigenza biancorossa, infatti, sta per chiudere altri due importanti colpi. Sono attese a breve le ufficialità dei classe 1999 Francesco Rossi, che può ricoprire sia il ruolo di esterno basso e che alto e dell’esterno offensivo Leonardo Piras sempre provenienti dal Rieti. Lavori in corso, dunque, in vista dell’ inizio della preparazione fissato per l’8 agosto al Comunale di Cantalice.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13



