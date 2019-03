© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si tratta della prima edizione di una programmazione teatrale che porta letteralmente in scena Cantalice.Realizzata in collaborazione con la Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, la progettualità degli spettacoli è parte integrante della programmazione culturale dei comuni laziali colpiti dal sisma.Stagliandosi fino al mese di Giugno 2019, compreso, "Cantalice in scena" si articolerà in laboratori e spettacoli, che hanno l’obiettivo di rafforzare il senso di identità ed appartenenza della comunità locale alla propria terra in seguito ai drammatici eventi sismici, in grado di infliggere agli abitanti difficoltà così pesanti da segnare un solco netto tra la vita del prima e del dopo.In questa prospettiva proprio le arti dello spettacolo dal vivo possono rappresentare un mezzo privilegiato attraverso cui far riscoprire al paese l’intensa esperienza dell'aggregazione, nonché il profondo e fondamentale valore della propria tradizione.IL PROGRAMMALa manifestazione, i cui appuntamenti sono gratuiti, comprende al suo interno 4 diversi percorsi:1. RASSEGNA TEATRALE per i bambini della Scuola ElementareRassegna di teatro nella scuola, con spettacoli di teatro ragazzi dedicati agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, delineati dall’ONU nell’Agenda 2030 sui temi della salvaguardia ambientale.Successivi allo spettacolo, incontri con il teatro per la costruzione di una performance sul tema.2. RASSEGNA TEATRALE per i ragazzi della scuola mediaRassegna di teatro nella scuola, con spettacoli di teatro ragazzi ispirati alla storia dell’Italia nel Novecento.Successivo allo spettacolo, incontri con il teatro per la costruzione di una performance sul tema.3. INCONTRO CON IL TEATRO PER ADULTI E TERZA ETA’Laboratori di incontro con il teatro per adulti e terza età finalizzati a raccogliere e rielaborare in una breve performance racconti legendari e storici e tradizioni di Cantalice.4. INCONTRO CON IL TEATRO D’INSIEME “IL TEATRO ABITA IL PAESE”Saranno invitati a partecipare tutti coloro che abbiano preso parte ai laboratori realizzati, alla banda o ad altri gruppi culturali locali. Il workshop sarà un'occasione unica ed itinerante per il centro storico cittadino. Uno l'obiettivo perseguito: l'unitarietà e l'armonia di un grande spettacolo composito della fusione di più pecorsi singoli.5. EVENTO CONCLUSIVO: IL TEATRO ABITA IL PAESEUn grande appuntamento aggregante che vedrà in scena artisti professionisti e rappresentanti della comunità. La presentazione avverrà nel centro storico di Cantalice in occasione della ricorrenza del Santo Patrono.