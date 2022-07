Canneto, la sagra della pizza fritta taglia il traguardo della XX edizione

RIETI - Sagra della pizza fritta, XX edizione a Canneto, frazione di Fara in Sabina. L’associazione Pro Canneto organizza per domani, sabato 23 e domenica 24 luglio la più bella sagra di Canneto Sabino per gustare i sapori della "Tipica Pizza Fritta Cannetana".

Il programma. Si inizia sabato alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e alle 21 l’immancabile spettacolo musicale. Domenica si replica con gli stand gastronomici aperti dalle 19 e alle 21 la serata in musica. Durante la manifestazione saranno applicati i protocolli per il distanziamento e l’accesso alla piazza sarà consentito seguendo le normative anti-covid. La tipica pizza fritta cannetana unica, vera inconfondibile ricca di tradizione e sapori verrà servita con menù di pizza fritta all’olio d’oliva con sale o zucchero, con prosciutto crudo o con nutella. A fare da cornice le patatine fritte, birra alla spina, vino, panzanella. Le pizze fritte sono fatte con l'olio extravergine di oliva di Canneto Sabino come quelle tradizionali che un tempo realizzavano le nonne di Canneto.